Новое видео Кена Хенсли



Незадолго до своей кончины Кен Хенсли завершил работу над новым альбомом — "My Book Of Answers". Выпуск этого материала состоится на виниле и CD/DVD с книгой с текстами 5 марта на Cherry Red Records. Автором лирики был Владимир Емелин. В книге как раз и будет отражён процесс превращения русскоязычного произведения в английские рок-темы.



«Это было увлекательно с первого дня работы. Удивительно, как всё сошлось, и как продолжало расти и развиваться, даже в условиях кризиса, до того уровня, на котором оно находится сегодня, и где будет завтра».



Как он объяснил, этот уникальный проект появился после случайной встречи Хенсли с Емелином в аэропорту Аликанте в начале 2018 года:



«У Владимира есть дом на Коста-Бланке, и он здесь так часто, как позволяют визы. Я летел в Москву, он ехал домой и увидел меня в аэропорту. Наверное, я его кумир, он был моим поклонником с самого детства. Ну он и попросил у меня автограф и хотел сделать фото, что я с радостью сделал, а также адрес электронной почты».



На встрече в Аликанте в конце года Емелин спросил, может ли Хенсли превратить пару его стихотворений в песни:



«Я попробовал пару песен, хотя не знал, смогу ли я это сделать, потому что никогда раньше этого не делал. Ему понравилось, и он хотел, чтобы я продолжал работать дальше, пока мы, наконец, не закончим с альбомом.



Я сделал большую часть альбома в условиях локдауна и коронавирусных ограничений, что было легко, потому что это был просто обмен файлами по Интернету с музыкантами, певцами и моим звукорежиссёром — это было относительно просто. Мы должны были увериться в том, что не поставили под угрозу качество. Я передал всё своему менеджеру Стиву Уэлтману и, не успел я оглянуться, как он заинтересовал ребят из Cherry Red! Всё вышло на иной уровень».



Емелин также предложил сделать видео, и в итоге будут созданы клипы для каждого трека вместе с концертом с записью всех песен, которые были сняты на социальном дистанцировании недалеко от дома Хенсли в Испании.



Хенсли добавил:



«Я никогда не делал ничего подобного раньше, и, насколько мне известно, я не помню никого, кто бы подобное делал. Я также сделал книгу с лирикой, которая будет прекрасным произведением. В каждой песне есть оригинальная русская лирика, перевод друга Владимира из Сибири и мои записанные нотами вещи, где я изменил слова стихотворения для песни и создал стихи, проигрыши и припевы. Поклонники могут увидеть все изменения, которые я внёс, и понять, зачем я их сделал, а затем на альбоме появляется финальный текст песни. Алиса Васильева, замечательный иллюстратор и друг Владимира, сделала иллюстрацию к каждой песне, так что для каждой из них отведено по пять страниц, это будет роскошный твёрдый переплет — настоящий коллекционный предмет.



Для начала было трудно найти время, чтобы по-настоящему сконцентрироваться на проекте, потому что 2019-й год был одним из самых напряжённых в моей карьере, но, как оказалось, коронавирус на самом деле решил эту проблему для меня, в то же время создав ужасные проблемы для многих других. Я был вынужден остаться дома и потратить всё своё время на этот проект с Владимиром, а ограничения в связи с вирусом означали, что я был в состоянии сделать это.



Я очень доволен результатом, и у меня есть возможность оценить его с помощью колоссального багажа, который я накопил за свою жизнь! Кажется, как будто этот проект должен был случиться!»



Трек-лист:



01. Lost (My Guardian)



02. Right Here, Right Now



03. Cold Sacrifice



04. The Silent Scream



05. Cover Girl



06. Light The Fire (In My Heart)



07. Stand (Chase The Beast Away)



08. The Darkest Hour



09. Suddenly



10. The Darkest Hour (Acoustic)



Видео на Lost (My Guardian) доступно ниже.













