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BMG вспоминают Кена Хенсли
BMG среди прочих отреагировали на известия о смерти Кена Хенсли:
«Хенсли был основным автором в роке между 1970 по 1980 годами. Он сочинил ключевые произведения URIAH HEEP, такие как "Easy Livin’", "Lady In Black", "Stealin’", "Look At Yourself" и "Free Me". Он внёс невероятный вклад в звучание группы, обеспечив его не только клавишными партиями, но и звучанием гитары и вокала в наиболее узнаваемых и любимых треках группы.
UH продали более 40 миллионов экземпляров альбомов за карьеру, плюс у Кена была успешная сольная карьера. Он играл по всему миру перед огромной аудиторией, начиная с семидесятых, и до последних дней.
Благодаря упорному труду он никогда не прекращал создавать музыкальные шедевры; начиная со своей первой команды THE GODS в середине 1960-х годов, через прославленное десятилетие с Heep до своего пребывания в США, выступая в качестве глубокоуважаемого сольного артиста, и, наконец, он обосновался в Испании, чтобы создавать новую музыку, продолжая наследие Uriah Heep и исполняя их классические темы по всей Европе и за её пределами.
На своём ранчо в Испании Кен в последнее время работал над вкладом в бокс-сет "Uriah Heep: 50 Years In Rock" и новым сольным материалом. Он оставил любящую жену Монику, которая была с Кеном в его последние минуты.
Искренние соболезнования направляются всем его родным, друзьям и близким.
Новость о кончине Кена Хенсли ужасно близка к безвременной кончине его друга и барабанщика URIAH HEEP Ли Керслейка, который умер в сентябре этого года».
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