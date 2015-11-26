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Ken Hensley

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Страна
United KingdomВеликобритания



25 ноя 2020 : 		 BMG вспоминают Кена Хенсли

17 ноя 2020 : 		 KING DIAMOND почтил память Кена Хенсли

12 ноя 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. — о Кене Хенсли

6 ноя 2020 : 		 GLENN HUGHES почтил память Кена Хенсли

6 ноя 2020 : 		 MICK BOX почтил память Кена Хенсли

6 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY почтил память Кена Хенсли

5 ноя 2020 : 		 Умер Кен Хенсли

15 янв 2019 : 		 KEN HENSLEY на фестивале «Герои мирового рока»

18 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY: «Вспоминая 1970-е, я удивлён, что до сих пор жив»

16 янв 2013 : 		 Бывший клавишник URIAH HEEP о басисте URIAH HEEP
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BMG вспоминают Кена Хенсли



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BMG среди прочих отреагировали на известия о смерти Кена Хенсли:

«Хенсли был основным автором в роке между 1970 по 1980 годами. Он сочинил ключевые произведения URIAH HEEP, такие как "Easy Livin’", "Lady In Black", "Stealin’", "Look At Yourself" и "Free Me". Он внёс невероятный вклад в звучание группы, обеспечив его не только клавишными партиями, но и звучанием гитары и вокала в наиболее узнаваемых и любимых треках группы.

UH продали более 40 миллионов экземпляров альбомов за карьеру, плюс у Кена была успешная сольная карьера. Он играл по всему миру перед огромной аудиторией, начиная с семидесятых, и до последних дней.

Благодаря упорному труду он никогда не прекращал создавать музыкальные шедевры; начиная со своей первой команды THE GODS в середине 1960-х годов, через прославленное десятилетие с Heep до своего пребывания в США, выступая в качестве глубокоуважаемого сольного артиста, и, наконец, он обосновался в Испании, чтобы создавать новую музыку, продолжая наследие Uriah Heep и исполняя их классические темы по всей Европе и за её пределами.

На своём ранчо в Испании Кен в последнее время работал над вкладом в бокс-сет "Uriah Heep: 50 Years In Rock" и новым сольным материалом. Он оставил любящую жену Монику, которая была с Кеном в его последние минуты.

Искренние соболезнования направляются всем его родным, друзьям и близким.

Новость о кончине Кена Хенсли ужасно близка к безвременной кончине его друга и барабанщика URIAH HEEP Ли Керслейка, который умер в сентябре этого года».

KEN HENSLEY - BMG Mourns The Passing Of Songwriter And Rock Icon



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