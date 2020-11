сегодня



BMG вспоминают Кена Хенсли



BMG среди прочих отреагировали на известия о смерти Кена Хенсли:



«Хенсли был основным автором в роке между 1970 по 1980 годами. Он сочинил ключевые произведения URIAH HEEP, такие как "Easy Livin’", "Lady In Black", "Stealin’", "Look At Yourself" и "Free Me". Он внёс невероятный вклад в звучание группы, обеспечив его не только клавишными партиями, но и звучанием гитары и вокала в наиболее узнаваемых и любимых треках группы.



UH продали более 40 миллионов экземпляров альбомов за карьеру, плюс у Кена была успешная сольная карьера. Он играл по всему миру перед огромной аудиторией, начиная с семидесятых, и до последних дней.



Благодаря упорному труду он никогда не прекращал создавать музыкальные шедевры; начиная со своей первой команды THE GODS в середине 1960-х годов, через прославленное десятилетие с Heep до своего пребывания в США, выступая в качестве глубокоуважаемого сольного артиста, и, наконец, он обосновался в Испании, чтобы создавать новую музыку, продолжая наследие Uriah Heep и исполняя их классические темы по всей Европе и за её пределами.



На своём ранчо в Испании Кен в последнее время работал над вкладом в бокс-сет "Uriah Heep: 50 Years In Rock" и новым сольным материалом. Он оставил любящую жену Монику, которая была с Кеном в его последние минуты.



Искренние соболезнования направляются всем его родным, друзьям и близким.



Новость о кончине Кена Хенсли ужасно близка к безвременной кончине его друга и барабанщика URIAH HEEP Ли Керслейка, который умер в сентябре этого года».







