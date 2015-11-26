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PAUL STANLEY почтил память Кена Хенсли



PAUL STANLEY отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:



«Покойся с миром, Кен Хенсли. URIAH HEEP гастролировали с нами в семидесятые. Мы были очень рады тому, что они делили с нами сцену. Классическая британская мощная команда с обоймой убойных треков и парящими мелодиями. Кен был очень важной частью их успеха и настоящей рок-звездой».













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