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Ken Hensley

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United KingdomВеликобритания
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PAUL STANLEY почтил память Кена Хенсли



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PAUL STANLEY отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:

«Покойся с миром, Кен Хенсли. URIAH HEEP гастролировали с нами в семидесятые. Мы были очень рады тому, что они делили с нами сцену. Классическая британская мощная команда с обоймой убойных треков и парящими мелодиями. Кен был очень важной частью их успеха и настоящей рок-звездой».

PAUL STANLEY Pays Tribute To KEN HENSLEY: He Was 'A True Rock Star'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

antoner


6 ноя 2020, 15:56		Красиво сказано...


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