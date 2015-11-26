сегодня



Кен Хенсли: «У меня была замечательная жизнь...»



Кто бы мог подумать, что это интервью с Кеном Хенсли станет последним, но... Eamon O’Neill из eonmusic.co.uk спросил у Кена, было ли у него желание вернуться назад в URIAH HEEP или ему это не интересно, на что он ответил:



«Нет. Я о том, что в Москве у нас состоялся реюнион с Mick'ом [Box'ом] около пяти или шести лет назад, и я сделал это только за деньги. Не всем это было приятно, потому что я ожидал, что всё будет так, как было в 1975-м или 73–74 годах, так что, честно говоря, я был раздавлен моими собственными ожиданиями.



Я совершенно рад тому, что нахожусь там, где я сейчас. Возможно, я сыграл своё последнее шоу, потому что вирус убил все концерты, которые я планировал на этот год, и мы вряд ли сможем выступить в следующем году. Но меня это тоже не беспокоит, потому что у меня была такая замечательная жизнь, и большая её часть превзошла всё, о чём я когда-либо мечтал, так что я могу сидеть сложа руки и говорить, что это было здорово, это было фантастически, и просто продолжать заниматься другими вещами. Я очень спокоен, пребывая в том положении в котором нахожусь, и я знаю, что если я снова выйду на сцену с HEEP, это будет просто фикция, и я никогда не захочу быть частью этого».







+3 -1



( 5 ) просмотров: 1006

