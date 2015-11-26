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Ken Hensley

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Страна
United KingdomВеликобритания



2 дек 2020 : 		 Кен Хенсли: «У меня была замечательная жизнь...»

25 ноя 2020 : 		 BMG вспоминают Кена Хенсли

17 ноя 2020 : 		 KING DIAMOND почтил память Кена Хенсли

12 ноя 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. — о Кене Хенсли

6 ноя 2020 : 		 GLENN HUGHES почтил память Кена Хенсли

6 ноя 2020 : 		 MICK BOX почтил память Кена Хенсли

6 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY почтил память Кена Хенсли

5 ноя 2020 : 		 Умер Кен Хенсли

15 янв 2019 : 		 KEN HENSLEY на фестивале «Герои мирового рока»

18 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY: «Вспоминая 1970-е, я удивлён, что до сих пор жив»

16 янв 2013 : 		 Бывший клавишник URIAH HEEP о басисте URIAH HEEP
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Кен Хенсли: «У меня была замечательная жизнь...»



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Кто бы мог подумать, что это интервью с Кеном Хенсли станет последним, но... Eamon O’Neill из eonmusic.co.uk спросил у Кена, было ли у него желание вернуться назад в URIAH HEEP или ему это не интересно, на что он ответил:

«Нет. Я о том, что в Москве у нас состоялся реюнион с Mick'ом [Box'ом] около пяти или шести лет назад, и я сделал это только за деньги. Не всем это было приятно, потому что я ожидал, что всё будет так, как было в 1975-м или 73–74 годах, так что, честно говоря, я был раздавлен моими собственными ожиданиями.

Я совершенно рад тому, что нахожусь там, где я сейчас. Возможно, я сыграл своё последнее шоу, потому что вирус убил все концерты, которые я планировал на этот год, и мы вряд ли сможем выступить в следующем году. Но меня это тоже не беспокоит, потому что у меня была такая замечательная жизнь, и большая её часть превзошла всё, о чём я когда-либо мечтал, так что я могу сидеть сложа руки и говорить, что это было здорово, это было фантастически, и просто продолжать заниматься другими вещами. Я очень спокоен, пребывая в том положении в котором нахожусь, и я знаю, что если я снова выйду на сцену с HEEP, это будет просто фикция, и я никогда не захочу быть частью этого».

KEN HENSLEY -



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Family Ghost


2 дек 2020, 11:57		Прожить долгую и насыщенную жизнь, да еще и реализовав себя, и относительно спокойно умереть (без долгой мучительной болезни или типа того) - да об этом блин только и можно мечтать.

Blazy


2 дек 2020, 13:10		ну 75 лет, я бы не сказал, что прям такая долгая

Kiskenbassker


2 дек 2020, 13:46		Интересно, на своем сайте в отчёте о концерте с Uriah Heep 2015 года Кен очень восторженно отзывался об этом событии. А в последнем интервью сказал, что это всё было ради денег.

Nord61


2 дек 2020, 14:09		"ну 75 лет, я бы не сказал, что прям такая долгая"

Дла парня, пылесосившего кокс больше 20 лет (и с превеликим трудом слезшего с наркоты), да ещё и нехило прибухивавшего, 75 лет - это очень долгая жизнь.

НELLECTOR


2 дек 2020, 14:32		>>>на своем сайте в отчёте о концерте с Uriah Heep 2015 года Кен очень восторженно отзывался об этом событии.

На это ушёл второй транш.


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