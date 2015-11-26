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KING DIAMOND почтил память Кена Хенсли



KING DIAMOND почтил память Кена Хенсли, скончавшегося четвёртого ноября в возрасте 75 лет:



«Очень печально услышать такие новости про одного из моих давних героев. Кен Хенсли, удивительный клавишник, гитарист, вокалист и автор песен, игравший в одной из моих любимых групп @Uriah_Heep, покойся с миром».













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