сегодня



GLENN HUGHES почтил память Кена Хенсли



GLENN HUGHES отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:



«Глубоко опечален известиями о том, что мой давний друг и брат, вот уже пятьдесят лет кряду, Кен Хенсли @uriahheepofficial ушел из жизни. Невероятный автор, гитарист и клавишник и, что самое главное — прекрасный человек. Твоя музыка будет жить. Для меня честью было спеть 'Last Dance' на твоем альбоме Blood on the Highway. Со всей любовью...»



















