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Ken Hensley

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Страна
United KingdomВеликобритания
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GLENN HUGHES почтил память Кена Хенсли



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GLENN HUGHES отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:

«Глубоко опечален известиями о том, что мой давний друг и брат, вот уже пятьдесят лет кряду, Кен Хенсли @uriahheepofficial ушел из жизни. Невероятный автор, гитарист и клавишник и, что самое главное — прекрасный человек. Твоя музыка будет жить. Для меня честью было спеть 'Last Dance' на твоем альбоме Blood on the Highway. Со всей любовью...»

GLENN HUGHES Pays Tribute To KEN HENSLEY: He Was 'An Incredible Songwriter, Guitarist And Keyboard Player'








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