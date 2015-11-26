GLENN HUGHES почтил память Кена Хенсли

GLENN HUGHES отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:
«Глубоко опечален известиями о том, что мой давний друг и брат, вот уже пятьдесят лет кряду, Кен Хенсли @uriahheepofficial ушел из жизни. Невероятный автор, гитарист и клавишник и, что самое главное — прекрасный человек. Твоя музыка будет жить. Для меня честью было спеть 'Last Dance' на твоем альбоме Blood on the Highway. Со всей любовью...»
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).