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MICK BOX почтил память Кена Хенсли



MICK BOX отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:



«Сегодня утром я получил опустошительные новости от менеджера Кена Стива Уэлтмана о том, что Кен Хенсли скончался.



Я только что закончил просмотр его видео с распаковкой 50-тилетнего бокс-сета прошлой ночью, где он выглядел абсолютно прекрасно и обоснованно гордился тем, что провел время в Uriah Heep, что только усилило шок.



Может быть, мы не всегда были лучшими друзьями, но были и чудесные времена, о которых я всегда буду вспоминать.



Кен написал ряд удивительных песен за время своей работы в группе, они будут навечно оставаться музыкальным наследием, которое навсегда сохранится в сердцах людей. Его общение через тексты и мелодию выдержало испытание временем и с силой и химией группы, которая воплотила эти песни в жизнь, мы достигли успеха, о котором могли только мечтать.



Мои искренние соболезнования его семье и жене Монике и да покоится он с миром».







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