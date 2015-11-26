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Ken Hensley

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MICK BOX почтил память Кена Хенсли



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MICK BOX отреагировал на известие о смерти Кена Хенсли, который скончался четвертого ноября после непродолжительной болезни:

«Сегодня утром я получил опустошительные новости от менеджера Кена Стива Уэлтмана о том, что Кен Хенсли скончался.

Я только что закончил просмотр его видео с распаковкой 50-тилетнего бокс-сета прошлой ночью, где он выглядел абсолютно прекрасно и обоснованно гордился тем, что провел время в Uriah Heep, что только усилило шок.

Может быть, мы не всегда были лучшими друзьями, но были и чудесные времена, о которых я всегда буду вспоминать.

Кен написал ряд удивительных песен за время своей работы в группе, они будут навечно оставаться музыкальным наследием, которое навсегда сохранится в сердцах людей. Его общение через тексты и мелодию выдержало испытание временем и с силой и химией группы, которая воплотила эти песни в жизнь, мы достигли успеха, о котором могли только мечтать.

Мои искренние соболезнования его семье и жене Монике и да покоится он с миром».

MICK BOX Pays Tribute To Late URIAH HEEP Keyboard Legend KEN HENSLEY - "We May Not Have Always Been The Best Of Friends, But There Were Some Wonderful Times We Shared Too, Which Are The Ones I Will Always Remember"



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