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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
55
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
44
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
21
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз...
19
все новости группы
Jackyl
США
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
-
Myspace:
http://www.myspace.com/jackyl
26 ноя 2024
:
Видео с текстом от вокалиста JACKYL
3 апр 2024
:
Концертное видео от вокалиста JACKYL
31 мар 2024
:
Вокалист JACKYL исполнил песню FACES
3 фев 2024
:
Студийное видео вокалиста JACKYL
12 окт 2023
:
Новое видео вокалиста JACKYL
21 сен 2023
:
Новая песня вокалиста JACKYL
30 авг 2023
:
Вокалист JACKYL готовит новый альбом
9 ноя 2022
:
DARRYL MCDANIELS в новом видео вокалиста JACKYL
12 авг 2022
:
Новая песня JACKYL
13 июн 2022
:
JACKYL выпускают сборник лучшего
6 июн 2022
:
Новое видео JACKYL
7 янв 2021
:
Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»
26 ноя 2020
:
Концертный DVD JACKYL выйдет зимой
1 июн 2020
:
JACKYL выпустят концертный DVD
15 апр 2020
:
Вокалист JACKYL: «Билл Клинтон был единственным, кто использовал овальный кабинет по назначению»
15 июл 2017
:
Компиляция JACKYL выйдет летом
9 июн 2017
:
JACKYL выпустят сборник лучшего
9 июн 2016
:
Новая песня JACKYL
30 май 2016
:
Гитарист JACKYL написал автобиографию
27 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома JACKYL
19 апр 2016
:
Новая песня JACKYL
29 июл 2013
:
Видео с выступления JACKYL
16 фев 2013
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Новое видео JACKYL
25 июл 2012
:
Новое видео JACKYL
23 июн 2012
:
Новый альбом JACKYL выйдет в июле
22 июн 2012
:
Новый сингл JACKYL выйдет на следующей неделе
26 ноя 2024
Видео с текстом от вокалиста JACKYL
Вокалист JACKYL опубликовал официальное видео с текстом на песню "Born To Ride The Lightning".
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет