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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 19
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Jackyl

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26 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от вокалиста JACKYL

3 апр 2024 : 		 Концертное видео от вокалиста JACKYL

31 мар 2024 : 		 Вокалист JACKYL исполнил песню FACES

3 фев 2024 : 		 Студийное видео вокалиста JACKYL

12 окт 2023 : 		 Новое видео вокалиста JACKYL

21 сен 2023 : 		 Новая песня вокалиста JACKYL

30 авг 2023 : 		 Вокалист JACKYL готовит новый альбом

9 ноя 2022 : 		 DARRYL MCDANIELS в новом видео вокалиста JACKYL

12 авг 2022 : 		 Новая песня JACKYL

13 июн 2022 : 		 JACKYL выпускают сборник лучшего

6 июн 2022 : 		 Новое видео JACKYL

7 янв 2021 : 		 Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»

26 ноя 2020 : 		 Концертный DVD JACKYL выйдет зимой

1 июн 2020 : 		 JACKYL выпустят концертный DVD

15 апр 2020 : 		 Вокалист JACKYL: «Билл Клинтон был единственным, кто использовал овальный кабинет по назначению»

15 июл 2017 : 		 Компиляция JACKYL выйдет летом

9 июн 2017 : 		 JACKYL выпустят сборник лучшего

9 июн 2016 : 		 Новая песня JACKYL

30 май 2016 : 		 Гитарист JACKYL написал автобиографию

27 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JACKYL

19 апр 2016 : 		 Новая песня JACKYL

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления JACKYL

16 фев 2013 : 		 Новое видео JACKYL

25 июл 2012 : 		 Новое видео JACKYL

23 июн 2012 : 		 Новый альбом JACKYL выйдет в июле

22 июн 2012 : 		 Новый сингл JACKYL выйдет на следующей неделе
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|||| 26 ноя 2024

Видео с текстом от вокалиста JACKYL



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Вокалист JACKYL опубликовал официальное видео с текстом на песню "Born To Ride The Lightning".

JACKYL Frontman JESSE JAMES DUPREE Releases Lyric Video For Solo Song "Born To Ride The Lightning"




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