I Hate, новое видео NIGHTFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Children of Eve', выход которого намечен на второе мая на Season of Mist:



I Hate

The Cannibal

Lurking

Inside My Head

Seeking Revenge

For The Expelled Ones

The Traders of Anathema

With Outlandish Desire to Disobey

The Makhaira of the Deceiver

Christian Svengali







