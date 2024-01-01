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BRIAN 'HEAD' WELCH: «Умирать на сцене не планирую»



У BRIAN'a 'HEAD' WELCH'a в недавнем интервью Korn Europe спросили, не поменял ли он своего мнения, высказанного в 2014 году, что лет в 60 он может уйти со сцены:



«Может быть. Возможно, мне осталось лет 10. Я об этом иногда думаю - не постоянно. Но если мы начинаем немного позориться, звучать слишком старо и все такое, и я не могу на нас смотреть. Я должен чувствовать, что мы все еще хорошо выступаем на сцене и все такое. Я просто не могу притворяться. Я не могу фальшивить. Так что если мы сможем продержаться еще десять лет, хорошо. Пятнадцать? Хорошо.



Люди говорят: «Я хочу помереть на сцене». А я не хочу. Я хочу уйти в постели. Я хочу умереть в кровати, в комфорте, а не на сцене в поисках воздуха.



Вот что я вам скажу: если я выйду на сцену и упаду, лучше подайте мне пиво, а лучше, скажем, 14 бутылок. «Я не мог пить всю свою жизнь».



Немного грустно думать об этом, потому что мы становимся старше...»







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