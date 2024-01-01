Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*Видео с выступления SLAYER 16
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 11
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Brian Head Welch

*



24 сен 2024 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Умирать на сцене не планирую»

7 дек 2023 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл

29 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я всё ещё христианин»

7 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «COVID-19 — серьёзная хрень!»

24 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH пояснил за Христианство

15 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов

17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
| - |

|||| сегодня

BRIAN 'HEAD' WELCH: «Умирать на сцене не планирую»



zoom
У BRIAN'a 'HEAD' WELCH'a в недавнем интервью Korn Europe спросили, не поменял ли он своего мнения, высказанного в 2014 году, что лет в 60 он может уйти со сцены:

«Может быть. Возможно, мне осталось лет 10. Я об этом иногда думаю - не постоянно. Но если мы начинаем немного позориться, звучать слишком старо и все такое, и я не могу на нас смотреть. Я должен чувствовать, что мы все еще хорошо выступаем на сцене и все такое. Я просто не могу притворяться. Я не могу фальшивить. Так что если мы сможем продержаться еще десять лет, хорошо. Пятнадцать? Хорошо.

Люди говорят: «Я хочу помереть на сцене». А я не хочу. Я хочу уйти в постели. Я хочу умереть в кровати, в комфорте, а не на сцене в поисках воздуха.

Вот что я вам скажу: если я выйду на сцену и упаду, лучше подайте мне пиво, а лучше, скажем, 14 бутылок. «Я не мог пить всю свою жизнь».

Немного грустно думать об этом, потому что мы становимся старше...»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 114

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом