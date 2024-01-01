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SOIL хотят, но пока не могут



Басист SOIL в недавнем интервью обсудил отсутствие нового материала от группы с 2013 года:



«SOIL — это своего рода загадка. На протяжении долгого времени мы очень гордились этим. Думаю, лучше всего сказать, что мы выбираем и участвуем в битвах. Мы занимаемся тем, что имеет смысл и когда это будет правильно, например, приезжаем в Европу, играем на фестивале Wacken Open Air и куче других фестивалей, выступаем в качестве хедлайнеров. Мы не гастролируем только для того, чтобы гастролировать. Мы гастролируем тогда, когда в этом есть смысл, и делаем то, что нам выгодно. Учитывая все вышесказанное, нам очень, очень, очень давно пора выпустить новый материал, с чем мы с Ryan'ом [McCombs, фронтмен SOIL] не можем не согласиться и будем говорить об этом целыми днями. Самое сложное в этом то, что мы все живем в очень разных регионах. На данный момент я не собираюсь оправдываться. Нам нужно делать новый материал.



В общем, мы получили предложение записать кавер-версию и перезаписать старый материал, что мы и сделали во время COVID, когда никто ничего не делал. И честно говоря, альбом каверов я слушаю чаще, чем все альбомы SOIL, которые мы когда-либо выпускали. Не знаю почему, но мы просто сделали это. Я считаю, что мы отлично поработали над этим. Он звучит просто великолепно.



Но если говорить коротко, мы не собираемся выпускать ничего другого, пока это не будет что-то новое, потому что фанаты этого заслуживают. Мы ждали достаточно долго. Мы уже давно просрочили время. Когда придет время, и мы будем готовы, мы сделаем это. Но у нас нет никаких оправданий, кроме того, что мы отстой». [Смеется]







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