Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 47
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца» 12
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
*ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 47
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
[= ||| все новости группы



*

Soil

*



1 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SOiL

13 авг 2024 : 		 SOIL хотят, но пока не могут

2 июл 2023 : 		 SOIL перезаписали лучшее

24 мар 2023 : 		 Басист SOIL — о том, как делить вокалиста с DROWNING POOL

12 окт 2022 : 		 Кавер-версия WHITE ZOMBIE от SOIL

27 июл 2022 : 		 Кавер-версия хита HALSEY от SOIL

15 мар 2022 : 		 У SOIL есть два альбома

3 янв 2021 : 		 SOIL работают над новым материалом

12 май 2020 : 		 Видео с выступления SOiL

1 ноя 2019 : 		 Новое видео SOIL

1 мар 2018 : 		 SOIL думают о студии

30 авг 2017 : 		 Новое видео SOIL

24 авг 2017 : 		 Новый сингл SOIL

21 июл 2017 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL

12 июл 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

1 апр 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

23 ноя 2016 : 		 Вокалист SOIL рад победе Трампа

20 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOiL

13 апр 2015 : 		 Туровый автобус SOIL попал в аварию

8 ноя 2014 : 		 Вокалист SOIL перенес сердечный приступ

29 май 2014 : 		 В автобусе с SOIL

24 янв 2014 : 		 Новое видео SOIL

14 авг 2013 : 		 Новая песня SOIL

10 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOIL

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления SOIL

26 июн 2013 : 		 Новое видео SOIL
Показать далее
| - |

|||| 1 дек 2024

Профессиональное видео с выступления SOiL



zoom
Профессиональное видео с выступления SOiL, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 141

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом