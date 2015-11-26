Вокалист CHEAP TRICK: «Мы никогда не пытались быть теми, кем не являемся»
Вокалист CHEAP TRICK Rick Nielsen в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, долго ли они работали над новой пластинкой "In Another World", релиз которой намечен на девятое апреля:
«Ну она должна была выйти ещё год назад. Мы всё закончили, но потом понеслось это дерьмо, и всё отложилось — туры, релиз пластинки и всё остальное. Так что мы сделали всё где-то года за полтора. Однако последние штрихи вносили где-то месяц назад. Потому как записав альбом, мы занимались другими проектами — сделали кавер-версию "Rebel Rebel" вместе с Jack'ом Douglas'ом. Записали [кавер THE BEATLES] "She Said She Said" для Howard Stern [для трибьют-альбома THE BEATLES "Revolver" по случаю 50-летия]. С нами был Joe Perry [AEROSMITH], мы работали в студии Джонни Деппа. Потом сделали песню [Harry Nilsson'а] для другого проекта, так что у нас ощущение, что мы постоянно чем-то занимались. Ну а теперь настал момент для пластинки, мы недавно закончили обложку для альбома, где-то месяц-полтора назад».
На вопрос о том, в чём секрет долголетия, он ответил:
«Я не хочу быть очень скромным из серии: "О, боже", но мы делаем то, что нам нравится, и нам повезло, что у нас был успех и нам повезло, что у нас были фанаты, у нас их много, и нам нравится то, что мы делаем. Мы слишком тупы, чтобы бросить всё это, и мы делаем реальные ошибки, но мы просто хорошая группа. Я не думаю, что мы когда-нибудь прогрессировали, — правда. Я к тому, что мы никогда не пытались быть теми, кем мы не были. Мы никогда не пытались быть кем-то из серии: "Ладно, теперь мы сделаем вот так". Так не работает, это будет фальшивка».
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