3 июл 2021



Вокалист CHEAP TRICK не согласен в вокалистом KISS



В рамках беседы с "The Jeremy White Podcast" Robin Zander из CHEAP TRICK рассказал, что он думает о недавних словах Paul'a Stanley о том, «что не осталось достойного вознаграждения для рокеров, выпускающих новую музыку»:



«Я думаю, разница в том, что мы делаем записи для себя, не обязательно для фанатов и тому подобное. Мы всегда делали записи только для себя. Я думаю, что если бы мы перестали делать записи и сочинять песни, мы бы, наверное, завязали. В этом-то и дело; мы так на это смотрим. Paul просто скоро будет почивать на лаврах, выходить на сцену, играть и зарабатывать деньги. Но я просто не чувствую подобного — вот и всё».







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