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Гитарист CHEAP TRICK : «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»



В рамках недавнего интервью с Noise11.com гитарист CHEAP TRICK Rick Nielsen обсудил дружбу с AC/DC, насчитывающую уже не первый десяток лет:



«В 1979 году я позвал к себе Angus'a, Малькольма и Cliff'a. Я был первым, кто накормил Бона Скотта мексиканской едой, он ел тако и запивал всё скотчем. Они были милые ребята. Я к тому, что они нам нравились, они просто невероятные. Есть версия "Johnny B. Goode" с Robin'ом [Zander'ом, вокалистом CHEAP TRICK] и Боном, а Angus подыгрывает на гитаре.



Последний раз я видел их как раз перед смертью Малькольма, я пошёл на их последний концерт тура в Нэшвилле. Я и друг, с которым мы приехали, были единственными гостями за кулисами. Я пришёл, и они спросили: "Эй, Rick, ты всё ещё так же любишь рокфор?" И я ответил: "О да" (смеётся). Милые ребята!»







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