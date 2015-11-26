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Cheap Trick

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4 сен 2015 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет в 2016

17 янв 2014 : 		 Концертное видео CHEAP TRICK

8 апр 2013 : 		 Концерт CHEAP TRICK в прямом эфире!

16 сен 2011 : 		 DVD/CD CHEAP TRICK в сентябре

11 июн 2010 : 		 Новый релиз CHEAP TRICK в июле
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Гитарист CHEAP TRICK: «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»



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В рамках недавнего интервью с Noise11.com гитарист CHEAP TRICK Rick Nielsen обсудил дружбу с AC/DC, насчитывающую уже не первый десяток лет:

«В 1979 году я позвал к себе Angus'a, Малькольма и Cliff'a. Я был первым, кто накормил Бона Скотта мексиканской едой, он ел тако и запивал всё скотчем. Они были милые ребята. Я к тому, что они нам нравились, они просто невероятные. Есть версия "Johnny B. Goode" с Robin'ом [Zander'ом, вокалистом CHEAP TRICK] и Боном, а Angus подыгрывает на гитаре.

Последний раз я видел их как раз перед смертью Малькольма, я пошёл на их последний концерт тура в Нэшвилле. Я и друг, с которым мы приехали, были единственными гостями за кулисами. Я пришёл, и они спросили: "Эй, Rick, ты всё ещё так же любишь рокфор?" И я ответил: "О да" (смеётся). Милые ребята!»

CHEAP TRICK








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