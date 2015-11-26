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Cheap Trick

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3 июн 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья

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17 янв 2014 : 		 Концертное видео CHEAP TRICK

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16 сен 2011 : 		 DVD/CD CHEAP TRICK в сентябре
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Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья



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В рамках недавнего разговора с "The Late Show With Stephen Colbert" басист CHEAP TRICK рассказал о том, каково его самочувствие на текущий момент:

«У меня дела идут намного лучше, что не так уж и мало. Я вернулся после операции — мне сделали операцию на открытом сердце 1 марта, и я выздоравливаю здесь, дома, чувствую себя намного лучше и просто выполняю предписания врача. Что я могу сделать? Что-нибудь уже оборвалось? Это твой самый большой страх. Я не хочу проходить через это снова — теперь, когда я знаю, что происходит».

По словам Tom'a, после операции он почувствовал «все проявления»:

«Это больше психологическое явление, о котором вы не слышали и не думали, — посттравматический стресс. И это страшно. Это как попасть в автокатастрофу: в тот момент ты этого не замечаешь и не придаёшь значения, а позже, вспоминая, думаешь: "Вот чёрт. Было очень близко"».

По словам Petersson'a, у него «не было никаких проблем в дополнение к его проблеме с сердцем, и это было очень здорово. Я был в хорошей форме, они обнаружили это совершенно внезапно. У меня не было никаких симптомов. В итоге я был в ситуации, когда ничего не знал, но мог внезапно умереть. Я ответил врачам: "Хорошо, я согласен. Операция на открытом сердце? По-моему, неплохо».

CHEAP TRICK Bassist TOM PETERSSON Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


3 июн 2021, 16:28		Я уже было подумал, его правда Колбер полноценно интервьюировал, а это кривой перевод


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