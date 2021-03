сегодня



Новая песня CHEAP TRICK



"Boys & Girls & Rock N Roll", новая песня группы CHEAP TRICK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Another World", выход которого запланирован на девятое апреля в цифровом варианте, на виниле и CD на BMG.



Трек-лист:



01. Here Comes The Summer

02. Quit Waking Me Up

03. Another World

04. Boys & Girls & Rock N Roll

05. The Party

06. Final Days

07. So It Goes

08. Light Up The Fire

09. Passing Through

10. Here's Looking At You

11. Another World Reprise

12. I'll See You Again

13. Gimme Some Truth



















