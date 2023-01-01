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Гитарист CHEAP TRICK: «Мы подкладки ни-ни, а вот KISS...»



RICK NIELSEN в недавней беседе ответил на вопрос использования заранее записанных треков на концертах KISS и W.A.S.P.:



«Я полагаю, что у них есть песни, которые они хотят исполнить, и, возможно, это единственный способ донести их до слушателя, потому что, возможно, они не справляются с концертными версиями. Это просто предположение. Я не знаю. CHEAP TRICK не используют бэк-треки.



Я не знаю. Жаль, что им приходится это делать, но, может быть, как я уже сказал, есть треки, которые они хотят донести до слушателя, и которые не очень хорошо получаются у них самих, поэтому они используют бэк-треки. А синхронизировать свои губы с фонограммой очень сложно.



Для всех, кто жалуется на это... Каков процент людей, которые не жалуются на такое? На самом деле я не знаю. Так что это очень хороший вопрос. Мы лично этим не занимаемся. Вот что я думаю по этому поводу. Это ничем не отличается от того, когда с тобой на сцене больше людей. Иногда ты это делаешь, иногда нет».







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