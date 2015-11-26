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Вокалист CHEAP TRICK : «Будем творить до последнего!»



В рамках беседы с вокалистом CHEAP TRICK Robin'ом Zander'ом у него спросили, останется ли его команда в истории рок-н-ролла:



«Ну мы ещё в строю (смеётся). Мы тут, и я даже не знаю как сказать — мы этим занимались всё время. Мы музыканты и авторы песен, мы наслаждаемся тем, что мы делаем. И мы всегда создавали музыку для себя. Мы лишь надеялись, что она придётся по вкусу и аудитории. И мы будем продолжать это делать до того момента, пока наши тела будут на это способны!»







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