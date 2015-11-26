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Cheap Trick

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26 июн 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Будем творить до последнего!»

3 июн 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья

23 апр 2021 : 		 CHEAP TRICK в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 апр 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK поправляется после операции

17 мар 2021 : 		 Гитарист CHEAP TRICK: «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»

13 мар 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 мар 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Мы никогда не пытались быть теми, кем не являемся»

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 ноя 2020 : 		 CHEAP TRICK на BMG

26 май 2020 : 		 CHEAP TRICK завершили работу над альбомом

30 сен 2019 : 		 CHRIS CAFFERY выступил с CHEAP TRICK

31 авг 2018 : 		 CHEAP TRICK завершают работу над альбомом

20 май 2018 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

23 сен 2017 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью

4 сен 2017 : 		 Гитарист ANTHRAX присоединился на сцене к CHEAP TRICK

1 сен 2017 : 		 Вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к CHEAP TRICK

6 окт 2016 : 		 SCOTT IAN выступил с CHEAP TRICK

11 июн 2016 : 		 Новая песня от оригинального ударника CHEAP TRICK

24 май 2016 : 		 Кавер-версия THE WHO от оригинального ударника CHEAP TRICK

11 май 2016 : 		 Вокалист CHEAP TRICK был бы не против спеть с AC/DC

14 апр 2016 : 		 CHEAP TRICK на SiriusXM

9 апр 2016 : 		 Оригинальный барабанщик CHEAP TRICK выпустит сольный альбом

21 дек 2015 : 		 CHEAP TRICK о вводе в Зал славы рок-н-Ролла

4 сен 2015 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет в 2016

17 янв 2014 : 		 Концертное видео CHEAP TRICK

8 апр 2013 : 		 Концерт CHEAP TRICK в прямом эфире!
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Вокалист CHEAP TRICK: «Будем творить до последнего!»



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В рамках беседы с вокалистом CHEAP TRICK Robin'ом Zander'ом у него спросили, останется ли его команда в истории рок-н-ролла:

«Ну мы ещё в строю (смеётся). Мы тут, и я даже не знаю как сказать — мы этим занимались всё время. Мы музыканты и авторы песен, мы наслаждаемся тем, что мы делаем. И мы всегда создавали музыку для себя. Мы лишь надеялись, что она придётся по вкусу и аудитории. И мы будем продолжать это делать до того момента, пока наши тела будут на это способны!»

CHEAP TRICK











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