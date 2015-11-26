Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 37
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*Новая песня БАТЮШКА 19
[= ||| все новости группы



*

Sweet

*
| - |

|||| сегодня

Новый сингл SWEET



*
zoom
*
* *
Группа SWEET, в состав которой входит оригинальный гитарист Andy Scott, опубликовали сингл "Set Me Free". Этот трек вошел в последнюю работу "Isolation Boulevard", включающую классические хиты команды, перезаписанный в нынешнем составе:

01. Fox On The Run

02. Still Got The Rock

03. Action

04. Love Is Like Oxygen

05. Hell Raiser

06. The Six Teens

07. Blockbuster

08. Set Me Free

09. Teenage Rampage

10. Turn It Down

11. New York Groove

12. Ballroom Blitz

SWEET Releases








Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 4 )

greesevold1


9 мар 2021, 19:29		Ну вот схуяли баня-то сгорела? Когда это Энди был оригинальным басистом? Или его второе имя - Стив Прист? Стыдно, товарищи, такие ляпы лепить, учите матчасть. Тем более, и года не прошло, как Стив на небесах. А Энди - молодец, дай бог ему здоровья, только всю жизнь на лед и ритм секции лабал. SWEET FOREVER!

HELLECTOR


9 мар 2021, 19:47		Смешная бабка-блондинка.

for example


9 мар 2021, 20:30		HELLECTOR, зашёл сюда только из-за неё.

Darkside.ru Member

Blindman


9 мар 2021, 23:21		да мне, если честно, гитарист/басист, все едино. В одной новости гитарист, в другой басист, запоминать эту туфту что ли


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1287

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом