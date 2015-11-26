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все новости группы
Sweet
Великобритания
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9 мар 2021
:
Новый сингл SWEET
24 фев 2021
:
Планируется книга о SWEET
5 июн 2020
:
Умер басист SWEET
10 янв 2013
:
Новый концертный релиз SWEET
сегодня
Новый сингл
SWEET
Группа SWEET, в состав которой входит оригинальный гитарист Andy Scott, опубликовали сингл "Set Me Free". Этот трек вошел в последнюю работу "Isolation Boulevard", включающую классические хиты команды, перезаписанный в нынешнем составе:
01. Fox On The Run
02. Still Got The Rock
03. Action
04. Love Is Like Oxygen
05. Hell Raiser
06. The Six Teens
07. Blockbuster
08. Set Me Free
09. Teenage Rampage
10. Turn It Down
11. New York Groove
12. Ballroom Blitz
+2
-2
(
4
)
greesevold1
9 мар 2021, 19:29
Ну вот схуяли баня-то сгорела? Когда это Энди был оригинальным басистом? Или его второе имя - Стив Прист? Стыдно, товарищи, такие ляпы лепить, учите матчасть. Тем более, и года не прошло, как Стив на небесах. А Энди - молодец, дай бог ему здоровья, только всю жизнь на лед и ритм секции лабал. SWEET FOREVER!
HELLECTOR
9 мар 2021, 19:47
Смешная бабка-блондинка.
for example
9 мар 2021, 20:30
HELLECTOR, зашёл сюда только из-за неё.
Blindman
9 мар 2021, 23:21
да мне, если честно, гитарист/басист, все едино. В одной новости гитарист, в другой басист, запоминать эту туфту что ли
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HELLECTOR
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Blindman
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).