Новый сингл SWEET



Группа SWEET, в состав которой входит оригинальный гитарист Andy Scott, опубликовали сингл "Set Me Free". Этот трек вошел в последнюю работу "Isolation Boulevard", включающую классические хиты команды, перезаписанный в нынешнем составе:



01. Fox On The Run



02. Still Got The Rock



03. Action



04. Love Is Like Oxygen



05. Hell Raiser



06. The Six Teens



07. Blockbuster



08. Set Me Free



09. Teenage Rampage



10. Turn It Down



11. New York Groove



12. Ballroom Blitz



















