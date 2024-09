сегодня



ANDY SCOTT: «Развелось тут SWEET'ов!»



ANDY SCOTT в интервью Metal Express Radio обсудил появление группы THE SWEET, в которой нет никого из оригинальных участников SWEET:



«Стив [Прист, басист SWEET] был одним из первоначальных участников. Брайан [Коннолли, вокалист SWEET] был оригинальным участником... Мне это не очень нравится, но когда мы с Миком [Такером, барабанщиком SWEET] были вместе в середине 1980-х, — в 1984-1985-м — если бы Брайан мог петь так, как раньше, мы бы вернули его в группу. Но он не мог петь. А именно это и должен уметь делать певец. И если быть откровенным, мы не знали, что из этого получится. Каждый раз, когда я встречал Брайана в 1980-х и 1990-х, он выглядел иначе, и выглядел он не лучшим образом. И это тяжело. Если бы он выглядел так же, но при этом мог петь, всё было бы по-другому, потому что все стареют. Но нельзя возвращаться в ситуацию, которой ты избегал на первом этапе. Стив не хотел присоединяться к нам с Миком, как я узнал позже. Он сказал: "В конце я всё это возненавидел. Так почему ты думаешь, что я захочу вернуться и сделать всё это снова?" А я ответил: "Я думал, что ты ничем не занимаешься, приятель". Это могло бы стать достаточно хорошей отправной точкой — вернись и будь со своими друзьями. Но он этого не сделал. Брайан поехал в Германию, и в одиночку выступал на этих "шоу для стариков", как их называли. У нас было 10 вокалистов и одна группа, и все они выходили и исполняли два-три своих хита, и это было похоже на шоу для стариков. А потом он нашёл групп и отправился в турне с Лесом Греем из MUD. Но Лес Грей был из MUD, а Брайан не был из SWEET. Так что ему пришлось выступать как THE NEW SWEET, и вдруг я подумал: "Так вот по какому пути мы идём, да?" В 1990-х, когда Брайану стало совсем плохо, он решил: "Я больше не хочу этим заниматься. Я лучше избавлюсь от них". Я сказал: "Это же твоя группа. Избавься от них. Если ты это сделаешь, почему бы нам не попробовать что-нибудь придумать, чтобы ты дал несколько концертов с моей группой? И в качестве небольшого сюрприза — это уже не будет сюрпризом после того, как мы сделаем это пару раз — ты выходишь на сцену в последние полчаса и заводишь публику. Тебе не обязательно быть ведущим певцом, но если ты будешь исполнять что-то из этого, им это понравится". И пока мы этим занимались, он сильно заболел и умер. Последние музыканты, которые были с ним, ушли, когда он был очень болен и не мог давать концерты. И я помню, как сказал: "Мы должны это остановить". И, к счастью, его семья вмешалась, и им удалось это остановить. Но с группой Стива происходит примерно то же самое. Стив вернулся к гастролям, что меня очень удивило, в 2010 году, кажется. И мы узнали об этом только потому, что кто-то из участников концерта, который он собирался провести, связался с моим агентом в Лондоне и сказал: "Нам нужно уточнить несколько деталей". Он позвонил мне и сказал: "Вы не поверите, но я получил контракт от группы SWEET на концерт в Америке". И в конце контракта был указан гитарист Стива. Он вписал своё имя. Я позвонил Стиву, и он сказал: "Да, мы будем выступать". А я сказал: "Они прислали нам контракт". И всё немного затихло. Я сказал: "Слушайте, если бы вы пытались сделать это втихую, у вас бы ничего не вышло, потому что музыкальный бизнес не такой. Если кто-то что-то услышит, он расскажет об этом кому-то ещё. И я удивлён, что ты не позвонил мне, если ты хочешь дать несколько концертов, — ты мог бы дать их со мной". Так или иначе, эта история продолжилась. И теперь я понимаю, что было что-то ещё, потому что это его бывшая жена или жена на тот момент — я не знаю, были ли их отношения крепкими, пока он был жив, насколько хорошими они были — но она дала согласие на то, чтобы эта группа продолжала выступать как THE SWEET. Это бизнес. Я даже слышал, что барабанщик даёт интервью, как будто он был барабанщиком на "The Ballroom Blitz". В общем, это что-то вроде истории Уолтера Митти [он ссылается на вымышленного персонажа первого рассказа Джеймса Тербера "Тайная жизнь Уолтера Митти"».



По поводу его отношения к группе THE SWEET — в состав которой входят вокалист Patrick Alan Stone, гитарист Jimmy Burkard, басист Stevie Stewart, клавишник Dave Schulz и барабанщик Richie Onori — он сказал следующее:



«Если им нужны деньги, а я не вижу причин, по которым им нужны деньги, потому что они заработали столько же, сколько и я, на всех записях и прочем, если это причина для них продолжать это делать, то я не уверен, что это так, потому что вряд ли эта группа зарабатывала такие деньги, которые они могли были бы зарабатывать. Они не ездят в большие туры по казино и тому подобному. Они как бы кочуют по миру. И зачем кому-то организовывать концерты группы под названием SWEET, которая не имеет ничего общего с оригинальной группой?»







+0 -0



просмотров: 113