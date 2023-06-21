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Sweet

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Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривался на роль вокалиста в группе



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В новом интервью Rock History Music гитарист THE SWEET Andy Scott подтвердил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал возможность присоединения к группе после того, как оригинальный вокалист Брайан Коннолли покинул THE SWEET в 1979 году:

«В тот момент, когда Брайан покинул группу, и мы начали собирать костяк альбома, на котором он должен был быть, альбома "Cut Above The Rest", когда мы стали группой из трёх человек, Ронни Джеймс Дио был готов выступить в качестве замены Брайана, потому что мы с ним очень хорошо ладили. И я уже почти принял решение за всех. Я сказал: "Это не из тех решений, которое примем я или двое из нас. Или мы втроём, или ничего. Если мы втроём не согласны, что это правильный путь..." Нельзя принимать решения из расчёта два против одного, потому что тогда всегда будет недовольство. И, конечно, [басист-основатель THE SWEET] Стив Прист не хотел этого делать. Он сказал: "Я думаю, мы можем сделать это втроём". И я бы не сказал, что он был не прав. Добавление вокалиста могло бы снова изменить атмосферу в группе. Потому что SWEET привыкли к тому, что у них есть фронтмен.

Это не имеет никакого отношения к тому факту, что мы все умеем петь. Дело в акцентах. Это тот самый момент VAN HALEN. Они изменили структуру VAN HALEN и нашли нового вокалиста — Sammy Hagar'a, который в то время был моим хорошим приятелем. Всё это отличалось от того, что было с David'ом Lee Roth'ом, не так ли? Но в музыкальном плане это было здорово. Невозможно это объяснить. Однако модель отношений изменилась».




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21 июн 2023
resurgamresponses
в автобиографии Дио об этом нет, а может я пропустил как то)). короче Sweet стали бы мега звездами. а так мегазвездой стал сам ДИО.

просмотров: 229

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