сегодня



SWEET готовят последний альбом



SWEET сообщили о том, что последняя в истории группы работа получила название "Full Circle", и будет выпущена 20 сентября на Metalville Records:



01. Circus

02. Don't Bring Me Water

03. Burning Like A Falling Star

04. Changes

05. Defender

06. Everything

07. Destination Hannover

08. Rising Up

09. Fire In My Heart

10. Coming Home

11. Full Circle







+0 -0



просмотров: 248