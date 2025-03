сегодня



Редкости от SWEET весной



SWEET выпустит 23 мая на Metalville Records сборник редких композиций, получивший название "Platinum Rare 1":



CD1



01. Ballroom Blitz (Rough Mix)

02. IDC Jam

03. Midnight To Daylight (Outtake)

04. Show Me The Way (Alternative Mix)

05. Log One (That Girl) (Brian Vox)

06. Cover Girl (Band Demo)

07. Love Is Like Oxygen (Instrumental)

08. Windy City (Band Demo)

09. Falling In Love

10. Yesterday's Hero

11. Live For Today (Rough Mix)

12. New Shoes



CD2



01. Rebel Rouser (Steve Vocal)

02. Fire Engine

03. Blockbuster (Rough Mix)

04. Play All Night (Brian Vox)

05. Strong Love (Outtake)

06. Teenage Rampage (Rough Mix)

07. California Nights (Band Demo)

08. Hellraiser (Rough Mix)

09. Where Do We Go From Here

10. Silverbird (Band Demo)

11. Maggie

12. Lettres D'amour (Band Demo)

13. Lost Angels (Extended Rough Mix)







