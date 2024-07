сегодня



Новое видео THE SWEET



"Little Miracle", новое видео группы THE SWEET, доступно для просмотра ниже. Однако это не тот SWEET, который 20 сентября выпускает последний альбом, это другая версия со следующим составом:



Vocals: Patrick Alan Stone

Guitar: Jimmy Burkard

Bass and backing vocals: Stevie Stewart

Keys and backing vocals: Dave Schulz

Drums: Richie Onori







просмотров: 148