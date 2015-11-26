Новое видео SWEET

"Everything (2021)", новое видео группы SWEET, доступно для просмотра ниже.
Andy Scott: «Во время репетиций для предстоящего тура Sweet по Великобритании "Hellraiser" в ноябре и декабре 2021 года мы пробовали различные песни из нашего бэк-каталога, которые можно было бы добавить в сет-лист. Как только я услышал вокал Paul'a Manzi и Lee Small'а в песне "Everything", я понял, что мы должны записать её и выпустить в качестве нашего нового сингла».
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