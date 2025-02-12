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*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
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Sweet

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Украли ли MÖTLEY CRÜE песню у SWEET?



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Andy Scott в недавнем интервью обсудил похожесть начальных риффов хита MÖTLEY CRÜE "Kickstart My Heart" и песни SWEET 1973 года "Hell Raiser":

Я скажу вам, кто дал мне послушать "Kickstart My Heart" в первый раз. Мы собирались пойти посмотреть на MÖTLEY CRÜE и SKID ROW в Швеции. Я был в Швеции, продюсировал группу SHA-BOOM, и ребята из шведской группы EUROPE пришли в студию и сказали: "Пойдем с нами сегодня вечером. Мы собираемся посмотреть на MÖTLEY CRÜE. Наш клавишник ходил на них вчера вечером в Гётеборге, а мы собираемся посмотреть на них в хоккейном клубе в Стокгольме". Я сказал: "Да, если только никто не против". Они сказали: "Они поедут с нами". Так что мы все сели в такси и машины и поехали туда. И когда мы ехали туда, один из парней включил мне на портативном плеере начало песни "Kickstart My Heart". И он не сказал мне, кто это был. Я такой: "Кто-то использовал мой гитарный рифф. Такое бывает". И когда мы пришли на концерт, они начали шоу со стриптиза, как мы делали в 1970-х, и первой песней, которую они сыграли, была "Kickstart My Heart". А мы обычно исполняли "Hell Raiser". И все участники группы EUROPE смеялись, глядя на меня, а я говорил: "Да. Да. Да. Хорошо. Прекрасно"».




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12 фев 2025
F
Flashback
Бесталанная хуйня MÖTLEY CRÜE что что сперла у SWEET?
Вторых не слушал, но за песню Action - респект.
12 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Умеют ли MÖTLEY CRÜE красть песни у SWEET? "Ещё раз всех привествую..."

просмотров: 304

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