Украли ли MÖTLEY CRÜE песню у SWEET?



Andy Scott в недавнем интервью обсудил похожесть начальных риффов хита MÖTLEY CRÜE "Kickstart My Heart" и песни SWEET 1973 года "Hell Raiser":



Я скажу вам, кто дал мне послушать "Kickstart My Heart" в первый раз. Мы собирались пойти посмотреть на MÖTLEY CRÜE и SKID ROW в Швеции. Я был в Швеции, продюсировал группу SHA-BOOM, и ребята из шведской группы EUROPE пришли в студию и сказали: "Пойдем с нами сегодня вечером. Мы собираемся посмотреть на MÖTLEY CRÜE. Наш клавишник ходил на них вчера вечером в Гётеборге, а мы собираемся посмотреть на них в хоккейном клубе в Стокгольме". Я сказал: "Да, если только никто не против". Они сказали: "Они поедут с нами". Так что мы все сели в такси и машины и поехали туда. И когда мы ехали туда, один из парней включил мне на портативном плеере начало песни "Kickstart My Heart". И он не сказал мне, кто это был. Я такой: "Кто-то использовал мой гитарный рифф. Такое бывает". И когда мы пришли на концерт, они начали шоу со стриптиза, как мы делали в 1970-х, и первой песней, которую они сыграли, была "Kickstart My Heart". А мы обычно исполняли "Hell Raiser". И все участники группы EUROPE смеялись, глядя на меня, а я говорил: "Да. Да. Да. Хорошо. Прекрасно"».







