RHAPSODY OF FIRE выпустят новый EP летом



Группа RHAPSODY OF FIRE объявила о том, что выпустит новый EP "I'll Be Your Hero" 4 июня на AFM Records.



В мини-альбом войдет абсолютно новая песня "I'll Be Your Hero" с будущего студийного альбома "GLORY FOR SALVATION", а также перезаписанная версия древнего хита "Where Dragons Fly", две концертных версии композиций с последнего лонгплея "The Eighth Mountain" и несколько версий баллады "The Wind, The Rain And The Moon" на разных языках с него же.



По словам музыкантов "I'll Be Your Hero" - великолепная и мощная композиция, которой им не терпится поделиться с поклонниками.



Трек-лист:

01. I’ll Be Your Hero (Single Version)

02. Where Dragons Fly (Re-recording)

03. Rain Of Fury (Live)

04. The Courage To Forgive (Live)

05. The Wind, The Rain And The Moon

06. Sin Un Adios

07. Senza Un Addio

08. La Force De Me Battre



Обложку создал Alex Charleux.







