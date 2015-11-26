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Rhapsody of Fire

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6 июн 2021 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

2 май 2021 : 		 RHAPSODY OF FIRE выпустят новый EP летом

16 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

12 янв 2019 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет зимой

20 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

13 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

29 апр 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

17 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RHAPSODY OF FIRE

21 янв 2017 : 		 RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

11 ноя 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE нашли вокалиста

11 окт 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE будут продолжать

29 сен 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE об уходе вокалиста

29 сен 2016 : 		 FABIO LIONE ушел из RHAPSODY OF FIRE

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

16 янв 2016 : 		 Семплы новых песен RHAPSODY OF FIRE

14 янв 2016 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

16 дек 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

1 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY OF FIRE

19 ноя 2015 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

18 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RHAPSODY OF FIRE

23 сен 2015 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет в январе

14 фев 2014 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

23 ноя 2013 : 		 Превью нового альбома RHAPSODY OF FIRE

20 ноя 2013 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE
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|||| 6 июн 2021

Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE



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Группа RHAPSODY OF FIRE четвертого июня выпустили новый EP "I'll Be Your Hero", видео с текстом на заглавный трек доступно ниже. "I'll Be Your Hero" взята из нового студийного альбома "GLORY FOR SALVATION". За оформление релиза отвечал Alex Charleux.

Трек-лист:

01. I’ll Be Your Hero (Single Version)
02. Where Dragons Fly (Re-recording)
03. Rain Of Fury (Live)
04. The Courage To Forgive (Live)
05. The Wind, The Rain And The Moon
06. Sin Un Adios
07. Senza Un Addio
08. La Force De Me Battre



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Xander


6 июн 2021, 21:27		Что-то их музыка утратила в эпичности, или мне кажется

DHW


6 июн 2021, 21:46		Пошли по пути Battle Beast. Шняга.

LU777


6 июн 2021, 22:41		ничего своего кроме текста не осталось

CosmicBear


7 июн 2021, 10:41		"Фая-Дизая" в начале и кризис сочинения хуковых припевов на месте


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