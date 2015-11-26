Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

Группа RHAPSODY OF FIRE четвертого июня выпустили новый EP "I'll Be Your Hero", видео с текстом на заглавный трек доступно ниже. "I'll Be Your Hero" взята из нового студийного альбома "GLORY FOR SALVATION". За оформление релиза отвечал Alex Charleux.
Трек-лист:
01. I’ll Be Your Hero (Single Version)
02. Where Dragons Fly (Re-recording)
03. Rain Of Fury (Live)
04. The Courage To Forgive (Live)
05. The Wind, The Rain And The Moon
06. Sin Un Adios
07. Senza Un Addio
08. La Force De Me Battre
Xander
DHW
LU777
CosmicBear
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