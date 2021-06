6 июн 2021



Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE



Группа RHAPSODY OF FIRE четвертого июня выпустили новый EP "I'll Be Your Hero", видео с текстом на заглавный трек доступно ниже. "I'll Be Your Hero" взята из нового студийного альбома "GLORY FOR SALVATION". За оформление релиза отвечал Alex Charleux.



Трек-лист:



01. I’ll Be Your Hero (Single Version)

02. Where Dragons Fly (Re-recording)

03. Rain Of Fury (Live)

04. The Courage To Forgive (Live)

05. The Wind, The Rain And The Moon

06. Sin Un Adios

07. Senza Un Addio

08. La Force De Me Battre http://www.rhapsodyoffire.com







