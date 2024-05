сегодня



Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку RHAPSODY OF FIRE "Mastered by the Dark" — на композицию из альбома "Challenge The Wind", который выходит 31 мая.



Трек-лист:



1. Challenge the Wind

2. Whispers of Doom

3. The Bloody Pariah

4. Vanquished by Shadows

5. Kreel’s Magic Staff

6. Diamond Claws

7. Black Wizard

8. A Brave New Hope

9. Holy Downfall

10.Mastered by the Dark







