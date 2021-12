сегодня



Новое видео RHAPSODY OF FIRE



La Esencia De Un Rey, новое видео RHAPSODY OF FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Glory For Salvation", выходящего 26 ноября 2021 года на AFM Records.



"Glory For Salvation" - 13-й альбом в дискографии группы и вторая часть концептуальной трилогии об империи Nephilim, начатой в 2019 году альбомом "The Eighth Mountain". Содержание саги посвящено дискуссии об искуплении и о ценности человеческой жизни. Главный герой осознает свои ошибки, пытается их искупить и бороться за то, что считает истинным.



Сведение и мастеринг "Glory For Salvation" сделал Sebastian “Seeb” Levermann (ORDEN OGAN) в своей Greenman Studio.





Состав группы:



Giacomo Voli (вокал)

Alex Staropoli (клавишные)

Roby De Micheli (гитары)

Alessandro Sala (бас)

Paolo Marchesich (ударные)



Трек-лист:



01 Son Of Vengeance

02 The Kingdom Of Ice

03 Glory For Salvation

04 Eternal Snow

05 Terial The Hawk

06 Maid Of The Secret Sand

07 Abyss Of Pain II

08 Infinitae Gloriae

09 Magic Signs

10 I'll Be Your Hero

11 Chains Of Destiny

12 Un'Ode Per L'Eroe

13 La Esencia De Un Rey http://www.rhapsodyoffire.com







+0 -0



( 1 ) просмотров: 123