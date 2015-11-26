Новая песня RHAPSODY OF FIRE

"Terial The Hawk", новая песня группы RHAPSODY OF FIRE, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята с альбома "Glory For Salvation", выходящего 26 ноября 2021 года на AFM Records.
"Glory For Salvation" - 13-й альбом в дискографии группы и вторая часть концептуальной трилогии об империи Nephilim, начатой в 2019 году альбомом "The Eighth Mountain". Содержание саги посвящено дискуссии об искуплении и о ценности человеческой жизни. Главный герой осознает свои ошибки, пытается их искупить и бороться за то, что считает истинным.
Сведение и мастеринг "Glory For Salvation" сделал Sebastian “Seeb” Levermann (ORDEN OGAN) в своей Greenman Studio.
Состав группы:
Giacomo Voli (вокал)
Alex Staropoli (клавишные)
Roby De Micheli (гитары)
Alessandro Sala (бас)
Paolo Marchesich (ударные)
Трек-лист:
01 Son Of Vengeance
02 The Kingdom Of Ice
03 Glory For Salvation
04 Eternal Snow
05 Terial The Hawk
06 Maid Of The Secret Sand
07 Abyss Of Pain II
08 Infinitae Gloriae
09 Magic Signs
10 I'll Be Your Hero
11 Chains Of Destiny
12 Un'Ode Per L'Eroe
13 La Esencia De Un Rey
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).