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Rhapsody of Fire

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18 окт 2021 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

2 сен 2021 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

10 июл 2021 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

6 июн 2021 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

2 май 2021 : 		 RHAPSODY OF FIRE выпустят новый EP летом

16 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

12 янв 2019 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет зимой

20 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

13 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

29 апр 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

17 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RHAPSODY OF FIRE

21 янв 2017 : 		 RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

11 ноя 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE нашли вокалиста

11 окт 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE будут продолжать

29 сен 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE об уходе вокалиста

29 сен 2016 : 		 FABIO LIONE ушел из RHAPSODY OF FIRE

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

16 янв 2016 : 		 Семплы новых песен RHAPSODY OF FIRE

14 янв 2016 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

16 дек 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

1 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY OF FIRE

19 ноя 2015 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

18 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RHAPSODY OF FIRE

23 сен 2015 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет в январе
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|||| 18 окт 2021

Новая песня RHAPSODY OF FIRE



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"Terial The Hawk", новая песня группы RHAPSODY OF FIRE, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята с альбома "Glory For Salvation", выходящего 26 ноября 2021 года на AFM Records.

"Glory For Salvation" - 13-й альбом в дискографии группы и вторая часть концептуальной трилогии об империи Nephilim, начатой в 2019 году альбомом "The Eighth Mountain". Содержание саги посвящено дискуссии об искуплении и о ценности человеческой жизни. Главный герой осознает свои ошибки, пытается их искупить и бороться за то, что считает истинным.

Сведение и мастеринг "Glory For Salvation" сделал Sebastian “Seeb” Levermann (ORDEN OGAN) в своей Greenman Studio.


Состав группы:

Giacomo Voli (вокал)
Alex Staropoli (клавишные)
Roby De Micheli (гитары)
Alessandro Sala (бас)
Paolo Marchesich (ударные)

Трек-лист:

01 Son Of Vengeance
02 The Kingdom Of Ice
03 Glory For Salvation
04 Eternal Snow
05 Terial The Hawk
06 Maid Of The Secret Sand
07 Abyss Of Pain II
08 Infinitae Gloriae
09 Magic Signs
10 I'll Be Your Hero
11 Chains Of Destiny
12 Un'Ode Per L'Eroe
13 La Esencia De Un Rey



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