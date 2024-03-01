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*SLAYER вернулись! 79
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 38
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
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Rhapsody of Fire

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2 май 2021 : 		 RHAPSODY OF FIRE выпустят новый EP летом

16 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

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21 янв 2017 : 		 RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

11 ноя 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE нашли вокалиста

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Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет весной



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Группа RHAPSODY OF FIRE объявила о том, что новый альбом, получивший название "Challenge The Wind", будет выпущен 31 мая на лейбле AFM Records. Видео на заглавный трек доступен ниже.

Трек-лист:

"Challenge The Wind"
"Whispers Of Doom"
"The Bloody Pariah"
"Vanquished By Shadows"
"Kreel’s Magic Staff"
"Diamond Claws"
"Black Wizard"
"A Brave New Hope"
"Holy Downfall"
"Mastered By The Dark"

RHAPSODY OF FIRE To Release Challenge The Wind Album In May; Title Track Music Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 мар 2024
olly71
Редчайший случай когда почти полная смена состава не превратила группу в жалкое подобие самих себя прежних. Вполне на уровне в рамках жанра конечно . К вокалу вообще нет никаких претензий что очень редко в этом жанре музыки.

просмотров: 210

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