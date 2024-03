сегодня



Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет весной



Группа RHAPSODY OF FIRE объявила о том, что новый альбом, получивший название "Challenge The Wind", будет выпущен 31 мая на лейбле AFM Records. Видео на заглавный трек доступен ниже.



Трек-лист:



"Challenge The Wind"

"Whispers Of Doom"

"The Bloody Pariah"

"Vanquished By Shadows"

"Kreel’s Magic Staff"

"Diamond Claws"

"Black Wizard"

"A Brave New Hope"

"Holy Downfall"

"Mastered By The Dark"







