Видео полного выступления RHAPSODY OF FIRE



Видео полного выступления RHAPSODY OF FIRE, которое состоялось первого ноября в Sala Copérnicoon, доступно для просмотра ниже:



"The Dark Secret"

"Unholy Warcry"

"I'll Be Your Hero"

"Chains of Destiny"

"The March of the Swordmaster"

"Challenge the Wind"

"March Against the Tyrant"

"Diamond Claws"

"The Magic of the Wizard's Dream"

"Dawn of Victory"



Encore:

"Reign of Terror"

"Kreel's Magic Staff"

"Land of Immortals"

"Emerald Sword"







