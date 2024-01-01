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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
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Rhapsody of Fire

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12 авг 2024 : 		 Концертное видео RHAPSODY OF FIRE

31 май 2024 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

3 май 2024 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

29 мар 2024 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

1 мар 2024 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет весной

12 май 2023 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

24 мар 2022 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

17 дек 2021 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

12 ноя 2021 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

18 окт 2021 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

2 сен 2021 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

10 июл 2021 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

6 июн 2021 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

2 май 2021 : 		 RHAPSODY OF FIRE выпустят новый EP летом

16 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

12 янв 2019 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет зимой

20 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

13 май 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

29 апр 2017 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

17 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RHAPSODY OF FIRE

21 янв 2017 : 		 RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

11 ноя 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE нашли вокалиста

11 окт 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE будут продолжать

29 сен 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE об уходе вокалиста
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Концертное видео RHAPSODY OF FIRE



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"Emerald Sword", новое концертное видео группы RHAPSODY OF FIRE, доступно для просмотра ниже.

RHAPSODY OF FIRE Share Stage-View Video Of "Emerald Sword" Live At Hellfest 2024

INFRARED - "Demon's Blood"




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