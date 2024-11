сегодня



Оригинальные участники GRIM REAPER выступили вместе



Оригинальные участники GRIM REAPER - гитарист Nick Bowcott, басист Dave Wanklin и барабанщик Mark Simon - выступили вместе впервые за 35 лет в рамках фестиваля Wings Of Angels 23 ноября. Фестиваль был посвящен памяти Стива Гриммета, а вокальные партии исполнял Harry Conklin из JAG PANZER.





