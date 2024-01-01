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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
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Grim Reaper

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Участники GRIM REAPER соберутся вместе



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Участники GRIM REAPER соберутся вместе, чтобы почтить память Стива Гриммета в рамках фестиваля Wings Of Angels 23 ноября. Оригинальные участники группы, NICK BOWCOTT, DAVE WANKLIN, MARK SIMON, впервые за тридцать лет соберутся вместе и выступят с Harry Conklin (JAG PANZER). Кроме того, в программе будут задействованы и бывшие участники коллектива, Chaz Grimaldi, Paul White, Mart Trail, Mark Walker, Julian Hill, и Ian Nash. Плюс специальные гости: Richie Yeates, Sy Davies, Kim Jennett, Mike Jurgens и Franc Potvin.

Mille Grimmett: «Жизнь Стива — это хэви-металл. Он получал огромное удовольствие от выступлений на сцене, встреч с поклонниками и записи музыки. Будет правильно, если фестиваль Wings Of Angels отдаст дань уважения этому, собрав полный состав металлистов со всего мира. Мы с нетерпением ждем аншлага, потрясающей музыки и достойного чествования жизни Стива

Влияние Стива на музыку было столь велико, что к нам обращаются люди со всего мира, желающие приобрести билеты и присоединиться к нам в Суиндоне, Великобритания, на фестивале Wings Of Angels. Люди делились историями и фотографиями на наших страницах в социальных сетях, и очень приятно видеть такое излияние любви к человеку, который сделал так много для формирования металл-сцены на протяжении нескольких десятилетий».

GRIM REAPER Members NICK BOWCOTT, DAVE WANKLIN, MARK SIMON Come Together For First Time In 30 Years To Celebrate The Life Of Legendary Vocalist STEVE GRIMMETT




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