Участники GRIM REAPER соберутся вместе, чтобы почтить память Стива Гриммета в рамках фестиваля Wings Of Angels 23 ноября. Оригинальные участники группы, NICK BOWCOTT, DAVE WANKLIN, MARK SIMON, впервые за тридцать лет соберутся вместе и выступят с Harry Conklin (JAG PANZER). Кроме того, в программе будут задействованы и бывшие участники коллектива, Chaz Grimaldi, Paul White, Mart Trail, Mark Walker, Julian Hill, и Ian Nash. Плюс специальные гости: Richie Yeates, Sy Davies, Kim Jennett, Mike Jurgens и Franc Potvin.



Mille Grimmett: «Жизнь Стива — это хэви-металл. Он получал огромное удовольствие от выступлений на сцене, встреч с поклонниками и записи музыки. Будет правильно, если фестиваль Wings Of Angels отдаст дань уважения этому, собрав полный состав металлистов со всего мира. Мы с нетерпением ждем аншлага, потрясающей музыки и достойного чествования жизни Стива



Влияние Стива на музыку было столь велико, что к нам обращаются люди со всего мира, желающие приобрести билеты и присоединиться к нам в Суиндоне, Великобритания, на фестивале Wings Of Angels. Люди делились историями и фотографиями на наших страницах в социальных сетях, и очень приятно видеть такое излияние любви к человеку, который сделал так много для формирования металл-сцены на протяжении нескольких десятилетий».







