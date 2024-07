10 июл 2024



Новый альбом STÖNER выйдет осенью



Группа STÖNER, в состав которой входят Brant Bjork (fоснователь KYUSS и FU MANCHU), Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, ex-KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE) и Ryan Güt, выпустит новый концертный релиз, получивший название "Hittin' The Bitchin' Switch", 11 октября на Heavy Psych Sounds. Первый сингл из него, кавер-версия KYUSS "Green Machine", доступен ниже:



01. A Million Beers

02. Party March

03. The Older Kids

04. Rad Stays Rad

05. Evel Never Dies

06. Night Tripper vs No Brainer

07. Stand Down

08. Own Yer Blues

09. It Ain't Free

10. R.A.M.O.N.E.S.

11. Tribe - Fly Girl

12. Strawberry Creek

13. Nothin'

14. Gardenia (KYUSS cover)

15. Green Machine (KYUSS cover)







просмотров: 86