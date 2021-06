сегодня



"A World On Fire", новое видео группы THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd вместе с вокалисткой PARALANDRA Casandra'ой Carson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выходящего девятого июля.

























