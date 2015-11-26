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все новости группы
The L.I.F.E. Project
США
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14 авг 2021
:
Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT
11 июл 2021
:
Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT
17 июн 2021
:
Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
23 май 2021
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Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT
22 май 2021
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Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
29 апр 2021
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Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
23 апр 2021
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Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
сегодня
Видео с текстом от
THE L.I.F.E. PROJECT
"Worthwhile", новое видео с текстом от группы THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd вместе с вокалисткой PARALANDRA Casandra'ой Carson, доступно ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выпущенного девятого июля.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).