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The L.I.F.E. Project

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Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT



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"Worthwhile", новое видео с текстом от группы THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd вместе с вокалисткой PARALANDRA Casandra'ой Carson, доступно ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выпущенного девятого июля.

THE L.I.F.E. PROJECT Feat. STONE SOUR





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