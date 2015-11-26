сегодня



Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT



"Worthwhile", новое видео с текстом от группы THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd вместе с вокалисткой PARALANDRA Casandra'ой Carson, доступно ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выпущенного девятого июля.







</div>





+0 -0



просмотров: 159

