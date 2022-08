8 авг 2022



THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH



Группа THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которого входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd и вокалистка PARALANDRA Casandra Carson, исполнила кавер-версию MEGADETH "Symphony Of Destruction" — видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 216