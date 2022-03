3 мар 2022



THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"



Проект THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которого входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd и вокалистка PARALANDRA Casandra Carson, 18 марта на Bloodblast выпустит ЕР "Big F.O.U.R.", включающий кавер-версии METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX. Одна из них, "Caught In A Mosh", доступна ниже.



















+1 -1



просмотров: 189