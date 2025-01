сегодня



THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР



В рамках интервью с вокалисткой THE L.I.F.E. PROJECT, Casandra Carson рассказала о планах на этот год:



«Я собираюсь вернуться в студию и заняться дополнительным трекингом на второй неделе января, перед тем как отправиться в тур. Так что мы собираемся выпустить два EP [в 2025 году]. Мы работаем над этими песнями уже, я хочу сказать, около трех лет. Мы записывали их, мы сводили их снова и снова, снова и снова, и эти последние миксы, которые мы делали, просто потрясающие. Я так рада, что мы подождали и потратили время на то, чтобы позволить песням стать такими, какими они должны были стать, и продолжали дорабатывать и вносить эти крошечные изменения то тут, то там, которые действительно делают мир совершенно другим. Так что да, мне осталось записать одну, может быть, две песни для этого релиза, и тогда он выйдет [в этом году]».



Что касается того, как два новых EP от THE L.I.F.E. PROJECT будут доступны публике, Casandra сказала:



«У нас нет никакого лейбла. Мы просто собираемся выпускать их самостоятельно. Так что все зависит от того, каким будет график. И я знаю, что Josh очень хотел бы снова выступать с концертами, но он до сих пор просто физически работает над тем, чтобы иметь возможность делать это и не повредить спину. Так что, да, здесь нужно учитывать много очень важных аспектов. Но, в общем, посмотрим».







