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*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 23
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 17
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The L.I.F.E. Project

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9 янв 2025 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового материала THE L.I.F.E. PROJECT

30 май 2024 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал

10 сен 2022 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX

8 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE L.I.F.E. PROJECT

6 май 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отыграли первое шоу

29 мар 2022 : 		 Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?

3 мар 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"

14 авг 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

11 июл 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

17 июн 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 май 2021 : 		 Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT

22 май 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 апр 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 апр 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
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THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР



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В рамках интервью с вокалисткой THE L.I.F.E. PROJECT, Casandra Carson рассказала о планах на этот год:

«Я собираюсь вернуться в студию и заняться дополнительным трекингом на второй неделе января, перед тем как отправиться в тур. Так что мы собираемся выпустить два EP [в 2025 году]. Мы работаем над этими песнями уже, я хочу сказать, около трех лет. Мы записывали их, мы сводили их снова и снова, снова и снова, и эти последние миксы, которые мы делали, просто потрясающие. Я так рада, что мы подождали и потратили время на то, чтобы позволить песням стать такими, какими они должны были стать, и продолжали дорабатывать и вносить эти крошечные изменения то тут, то там, которые действительно делают мир совершенно другим. Так что да, мне осталось записать одну, может быть, две песни для этого релиза, и тогда он выйдет [в этом году]».

Что касается того, как два новых EP от THE L.I.F.E. PROJECT будут доступны публике, Casandra сказала:

«У нас нет никакого лейбла. Мы просто собираемся выпускать их самостоятельно. Так что все зависит от того, каким будет график. И я знаю, что Josh очень хотел бы снова выступать с концертами, но он до сих пор просто физически работает над тем, чтобы иметь возможность делать это и не повредить спину. Так что, да, здесь нужно учитывать много очень важных аспектов. Но, в общем, посмотрим».




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