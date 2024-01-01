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THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал



Casandra Carson в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как дела с THE L.I.F.E. PROJECT:



«Меньше недели назад Josh вернулся к игре на гитаре. Ему сделали операцию на спине, и к этому моменту он был выведен из строя чуть больше года, так что мы просто ждали его выздоровления. Так что теперь в планах — продолжать сочинять. У нас уже есть около пяти песен, которые были написаны и записаны, но мы просто не выпустили их, потому что хотим иметь возможность отправиться в турне и поддержать их, когда выпустим. Так что, да, [мы] вроде как возвращаемся в привычное русло, и я очень рада. Это хорошая музыка».







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