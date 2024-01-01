Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
*Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
[= ||| все новости группы



*

The L.I.F.E. Project

*



30 май 2024 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал

10 сен 2022 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX

8 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE L.I.F.E. PROJECT

6 май 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отыграли первое шоу

29 мар 2022 : 		 Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?

3 мар 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"

14 авг 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

11 июл 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

17 июн 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 май 2021 : 		 Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT

22 май 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 апр 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 апр 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
| - |

|||| сегодня

THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал



zoom
Casandra Carson в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как дела с THE L.I.F.E. PROJECT:

«Меньше недели назад Josh вернулся к игре на гитаре. Ему сделали операцию на спине, и к этому моменту он был выведен из строя чуть больше года, так что мы просто ждали его выздоровления. Так что теперь в планах — продолжать сочинять. У нас уже есть около пяти песен, которые были написаны и записаны, но мы просто не выпустили их, потому что хотим иметь возможность отправиться в турне и поддержать их, когда выпустим. Так что, да, [мы] вроде как возвращаемся в привычное русло, и я очень рада. Это хорошая музыка».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом