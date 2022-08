сегодня



THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX



Группа THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят гитарист STONE SOUR Josh Rudd и вокалистка PARALANDRA Casandra Carson, исполнила кавер-версию композиции ANTHRAX "Caught In A Mosh".







