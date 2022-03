Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?

сегодня



Гитарист STONE SOUR Josh Rand в рамках недавней беседы ответил на вопрос, стоит ли ждать концертов от THE L.I.F.E. PROJECT:



«В определённом смысле этот проект начался с того, что я стал сочинять материал самостоятельно несколько лет назад. А потом я решил, что мне нужен женский вокал, чтобы поработать над этими песнями и исполнять их. И я нашёл Casandra'у через общего друга — на самом деле человека, занимающегося A&R STONE SOUR, Dave'a Rath'a, — и мы нашли общий язык. А потом мы занимались творчеством в течение последних двух лет время от времени. Очевидно, что из-за COVID и всего того, что происходит в мире, это очень ограничивало выход альбомов, поэтому до недавнего времени у нас не было желания заниматься этой работой. Сейчас мы собираемся стать полноценной группой и отыграть наш первый концерт 30 апреля в Спрингфилде, штат Миссури, и я очень рад, что мы наконец-то сможем выйти на сцену. Потому что для меня это было очень давно — наверное, около трёх лет — вот сколько я уже не выступал.



Так что да, группа реальна. Я просто пробую разные музыкальные направления, но также возвращаюсь к тому, с чего я начинал свой музыкальный путь. Поэтому я, можно сказать, возвращаюсь к своим корням и просто получаю удовольствие от этого. Именно в этом и смысл THE L.I.F.E. PROJECT — это новое средство для самовыражения в артистическом плане без каких-либо границ, но в музыкальном плане это то, что творит образованный подросток. Я имею ввиду, что это огонь того подростка — тот драйв, тот стиль музыки, который был у меня 30 лет назад, — но теперь я делаю это с опытом, знаниями и всем остальным. Так что это возвращение в прошлое, буквально можно сказать, что это возвращение домой».













