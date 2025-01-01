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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
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Ice Nine Kills

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1 апр 2025 : 		 Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS

16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS

23 янв 2021 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке Hyro The Hero

22 дек 2020 : 		 ICE NINE KILLS отмечают годовщину Крика

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

28 июн 2020 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм от ICE NINE KILLS

13 май 2020 : 		 ICE NINE KILLS отметили юбилей Пятницы 13

15 янв 2020 : 		 ICE NINE KILLS собрали деньги на борьбу с пожарами в Австралии
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Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS



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Spencer Charnas, хоррор-икона, креативный вдохновитель и фронтмен театральной, хоррор-тематической металл-группы ICE NINE KILLS, объявил о запуске Pretty Evil, нового зловещего бренда, который переосмысливает высокоэффективные средства личной гигиены и косметики для тех, кто живет в свете софитов... или при свете луны. Бренд дебютирует с убийственной коллекцией, вдохновленной театральным талантом и атмосферой ужасов ICE NINE KILLS.

Разработанная совместно с элитными химиками в США, Pretty Evil - это «боевая краска» для нечестивцев. Дебютная коллекция, созданная для того, чтобы выдерживать свет сцены, потные мош-питы или же убийства при свете луны, включает в себя средства для макияжа и ухода за волосами, которые обещают стойкость, интенсивность и безопасность без использования вредных веществ.

Spencer Charnas: «Страсть и забота, которые мы вкладываем в ICE NINE KILLS, находят свое отражение в неизменной поддержке наших любимых Psychos. Мы запустили Pretty Evil с тщательной проработкой проблемы странгуляции. Я консультировался с профессионалами индустрии высокого класса и провел тщательный процесс отсечения, чтобы гарантировать, что это будет выглядеть убедительно. Меня бы приняли за мертвого в Pretty Evil? Безусловно. И вас тоже».

Дебютная коллекция от Pretty Evil включает в себя:

Подводка Die-Liner — определяет и подчеркивает глаза. Die-Liner в оттенке Raven - это насыщенная, высокопигментированная черная подводка для глаз, созданная для того, чтобы заявить о себе. Эта подводка унисекс обеспечивает интенсивный и долговременный цвет, который не тускнеет — универсальный продукт для естественного образа или выступления.

Жидкая помада — полнопигментная жидкая помада для тех, кто не боится выделяться. Формула унисекс, рассчитанная на весь день, обеспечивает смелый, насыщенный цвет, который сохраняется во время любого испытания или выступления. Наносится как гладкая жидкость, высыхает до комфортного матового покрытия.

Welcome To Horrorwood Eyeshadow Palette — создайте безграничный образ с помощью этой универсальной палитры теней для век, призванной нарушить правила красоты. В палетку Welcome To Horrorwood входят пятнадцать универсальных оттенков для создания естественных, дымчатых и ярких образов, привлекающих внимание. В палитре представлены высокопигментированные матовые и шиммерные оттенки.

Devil's 'Do - Grim Grip — Вам придется устроить дьяволу его фирменное испытание с помощью этой помады высокой фиксации и сияния. Его гибридная формула обладает мгновенной гибкостью, как у воска, и идеальной фиксацией, как у геля. Аромат напоминает уединенный лес у моря, и вы наверняка привлечете не только внимание. Стойкая фиксация позволит вам выглядеть безупречно даже в самую бурную ночь.

Каждый продукт прошел тщательное тестирование и проверку на практике, что гарантирует его соответствие высоким стандартам как исполнителей, так и поклонников. Pretty Evil — это доказательство того, что красота в глазах обезглавливающего. Успейте купить себе то, что нужно, пока оно не исчезло, на сайте prettyevil.co.

Pretty Evil — это коллекция высокоэффективных средств по уходу за волосами, косметикой и кожей, созданных для того, чтобы противостоять бликам софитов или захватывающему дух волнению неизвестности. Pretty Evil — это не просто очередная «коллаборация», она разрабатывается совместно с ведущими специалистами в США, тщательно тестируется и рассчитана на длительный срок службы. Каждый продукт Pretty Evil - веганский, не допускающий жестокого обращения и созданный для того, чтобы не расставаться с вами долгое время после захода солнца. Выглядите хорошо и чувствуйте себя Pretty Evil.




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