ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров



ICE NINE KILLS собрали более $100,000 для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе на продаже эксклюзивной футболки "Heed The Call For California" — средства будут переданы в California Fire Foundation Wildfire and Disaster Relief Fund.



Spencer Charnas: «Группа зародилась на Восточном побережье, но мы считаем Лос-Анджелес своим вторым домом. Большинство из нас живет в Калифорнии, и, как и многие люди здесь, мы чувствовали себя бессильными, наблюдая за разрушениями. Однако наше глобальное сообщество сторонников и друзей очень сильно. Мы знали, что если мы обратимся к ним за помощью, они обязательно откликнутся, и так и произошло.



Мы гордимся тем, что вместе с другими музыкантами, творческими людьми и работниками нашей индустрии поддерживаем усилия по оказанию помощи всеми возможными способами».







