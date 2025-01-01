Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 39
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 32
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 28
*Концертное видео TARJA 25
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 39
[= ||| все новости группы



*

Ice Nine Kills

*



16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS

23 янв 2021 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке Hyro The Hero

22 дек 2020 : 		 ICE NINE KILLS отмечают годовщину Крика

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

28 июн 2020 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм от ICE NINE KILLS

13 май 2020 : 		 ICE NINE KILLS отметили юбилей Пятницы 13

15 янв 2020 : 		 ICE NINE KILLS собрали деньги на борьбу с пожарами в Австралии

27 окт 2019 : 		 Акустика от ICE NINE KILLS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров



zoom
ICE NINE KILLS собрали более $100,000 для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе на продаже эксклюзивной футболки "Heed The Call For California" — средства будут переданы в California Fire Foundation Wildfire and Disaster Relief Fund.

Spencer Charnas: «Группа зародилась на Восточном побережье, но мы считаем Лос-Анджелес своим вторым домом. Большинство из нас живет в Калифорнии, и, как и многие люди здесь, мы чувствовали себя бессильными, наблюдая за разрушениями. Однако наше глобальное сообщество сторонников и друзей очень сильно. Мы знали, что если мы обратимся к ним за помощью, они обязательно откликнутся, и так и произошло.

Мы гордимся тем, что вместе с другими музыкантами, творческими людьми и работниками нашей индустрии поддерживаем усилия по оказанию помощи всеми возможными способами».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом