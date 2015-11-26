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*Угадай басиста MEGADETH 48
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Underøath

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16 июл 2021 : 		 Новый сингл UNDEROATH

12 май 2020 : 		 UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником

9 авг 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

14 мар 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

16 окт 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

21 мар 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

23 фев 2018 : 		 Новый альбом UNDERØATH выйдет весной

18 авг 2015 : 		 UNDERØATH соберутся для концерта в 2016

22 янв 2013 : 		 Новое видео UNDERØATH

30 окт 2012 : 		 Новая песня UNDEROATH

12 окт 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

5 май 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

13 ноя 2010 : 		 Новое видео UNDEROATH

25 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома UNDEROATH

13 сен 2006 : 		 Новое видео UNDEROATH в сети

9 мар 2006 : 		 Новый альбом UNDEROATH выйдет в июне
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Новый сингл UNDEROATH



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"Damn Excuses", новый сингл группы UNDEROATH, доступен для прослушивания ниже.

UNDEROATH Drops New Single





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