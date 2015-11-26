Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Угадай басиста MEGADETH
48
Новое видео IRON MAIDEN
38
Новое видео U.D.O.
28
Новое видео YNGWIE MALMSTEEN
26
Новое видео MINISTRY
24
все новости группы
Underøath
США
Metal Core
Death Core
http://www.underoath777.com
Myspace:
http://www.myspace.com/underoath
Facebook:
https://www.facebook.com/underoath/
16 июл 2021
:
Новый сингл UNDEROATH
12 май 2020
:
UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником
9 авг 2019
:
Новое видео UNDERØATH
14 мар 2019
:
Новое видео UNDERØATH
16 окт 2018
:
Новое видео UNDERØATH
21 мар 2018
:
Новое видео UNDERØATH
23 фев 2018
:
Новый альбом UNDERØATH выйдет весной
18 авг 2015
:
UNDERØATH соберутся для концерта в 2016
22 янв 2013
:
Новое видео UNDERØATH
30 окт 2012
:
Новая песня UNDEROATH
12 окт 2011
:
Новое видео UNDEROATH
5 май 2011
:
Новое видео UNDEROATH
13 ноя 2010
:
Новое видео UNDEROATH
25 окт 2010
:
Обложка нового альбома UNDEROATH
13 сен 2006
:
Новое видео UNDEROATH в сети
9 мар 2006
:
Новый альбом UNDEROATH выйдет в июне
сегодня
Новый сингл UNDEROATH
"Damn Excuses", новый сингл группы UNDEROATH, доступен для прослушивания ниже.
</div>
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 197
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).