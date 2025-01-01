Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году... 15
*Новое видео CANDICE NIGHT 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
[= ||| все новости группы



*

UnderØath

*



31 мар 2025 : 		 Новый альбом UNDERØATH доступен для прослушивания

16 фев 2025 : 		 Новое видео UNDERØATH

8 дек 2024 : 		 Новая песня UNDERØATH

18 окт 2024 : 		 Новое видео UNDERØATH

13 сен 2024 : 		 Новое видео UNDERØATH

1 июл 2023 : 		 Новая песня UNDERØATH

16 фев 2023 : 		 UNDERØATH на MNRK Heavy

14 дек 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 ноя 2021 : 		 UNDERØATH представят альбом онлайн

28 окт 2021 : 		 GHOSTEMANE в новом треке UNDERØATH

28 сен 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 авг 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

16 июл 2021 : 		 Новый сингл UNDEROATH

12 май 2020 : 		 UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником

9 авг 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

14 мар 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

16 окт 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

21 мар 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

23 фев 2018 : 		 Новый альбом UNDERØATH выйдет весной

18 авг 2015 : 		 UNDERØATH соберутся для концерта в 2016

22 янв 2013 : 		 Новое видео UNDERØATH

30 окт 2012 : 		 Новая песня UNDEROATH

12 окт 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

5 май 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

13 ноя 2010 : 		 Новое видео UNDEROATH

25 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома UNDEROATH
Показать далее
| - |

|||| 31 мар 2025

Новый альбом UNDERØATH доступен для прослушивания



zoom
The Place After This One, новый альбом UNDERØATH, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 269

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом